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Тумба Хелен 2209 (Дуб ватан / Бетон чикаго)

Код товара I0000207945
ТВ-тумбы, Тумба Хелен 2209
ТВ-тумбы, Тумба Хелен 2209
ТВ-тумбы, Тумба Хелен 2209
ТВ-тумбы, Тумба Хелен 2209
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Артикул
R-2209
Размер
Ш 128 см X В 57 см X Г 40 см
Производитель
Партнер 284
Дуб ватан / Бетон чикаго Цвет:

Дуб ватан / Бетон чикаго

Для просторных гостиных в коллекции мебели Хелен предусмотрена масса привлекательных моделей. Одна из них – тумба, оснащенная боковыми закрытыми полками и выдвижным ящиком, которые делают ее по-настоящему функциональной. Габариты тумбы позволяют использовать изделие для размещения самых разнообразных предметов, в том числе скрытого хранения книг и техники. Материалом для производства модели служит ЛДСП австрийской торговой марки EGGER, к преимуществам которой относится практичность, стойкость к воздействию ультрафиолета и влаги. Края изделий защищены кромкой, предотвращающей образование сколов на торцах изделия. К неоспоримым преимуществам материала относится экологичность и гипоаллергенность.

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