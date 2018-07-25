Тумба Хелен 2203 (Дуб ватан / Бетон чикаго)Код товара I0000207939
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Артикул
R-2203
Размер
Ш 44 см X В 57 см X Г 40 см
Производитель
Цвет:
Дуб ватан / Бетон чикаго
Функциональность и практичность – именно так можно охарактеризовать модульную мебель из коллекции Хелен. В наборе представлен широкий ассортимент изделий, к числу которых принадлежит и компактная тумба с одноименным названием. При создании модели дизайнеры решили полностью отказаться от использования наружной фурнитуры, заменив ее механизмами push to open. Благодаря таком решению тумба Хелен приобрела не только лаконичность, но и стиль, подчеркивающий прекрасный вкус владельца. Для изготовления изделия производитель в очередной раз избрал австрийскую ЛДСП и евро-плиту EGGER.
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